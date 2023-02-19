Артиллеристы российских вооружённых сил уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника издания, это произошло вчера в районе населённого пункта Дарьевка в Херсонской области. Вместе с РЛС уничтожен и перевозивший её автомобиль "пикап". ВСУ потеряли четыре боевика убитыми, один солдат ранен.
Вчера назначенный Киевом "глава" Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские военные установили в районе Кременной мощную РЭБ, которая ограничивает возможности использования квадрокоптеров и беспилотников ВСУ на данном направлении.
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