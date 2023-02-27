Российские военные демонстрируют значительные успехи на линии соприкосновения в ДНР, на Авдеевском направлении. Они уверенно продвигаются вперёд, укрепляя свои позиции. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Там тоже есть успехи. Там подразделения первого армейского корпуса, выполняя задачи, продвигаются и улучшают позиции", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".
Врио главы ДНР уточнил, что пока преждевременно говорить об освобождении населённых пунктов, однако в целом ситуация для ВС РФ улучшается.
В завершении Пушилин напомнил о важности Авдеевского направления.
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