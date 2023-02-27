Пушилин: позиции ВС РФ на Авдеевском направлении заметно улучшились

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные демонстрируют значительные успехи на линии соприкосновения в ДНР, на Авдеевском направлении. Они уверенно продвигаются вперёд, укрепляя свои позиции. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Там тоже есть успехи. Там подразделения первого армейского корпуса, выполняя задачи, продвигаются и улучшают позиции", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".

Врио главы ДНР уточнил, что пока преждевременно говорить об освобождении населённых пунктов, однако в целом ситуация для ВС РФ улучшается.

В завершении Пушилин напомнил о важности Авдеевского направления.