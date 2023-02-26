Пушилин: у ВСУ в Артёмовске неблагополучная ситуация, пути для отступления отрезаны

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты могут покинуть Артёмовск (Бахмут) по одной единственной трассе, но ВС РФ уже держат дорогу под огневым контролем, заявил Денис Пушилин.

"Вокруг Артёмовска у противника складывается неблагополучная ситуация, так как для выхода из города у украинских подразделений осталась лишь одна дорога, которая уже находится под нашим огневым воздействием", — пояснил врио главы Донецкой Народной Республики в интервью агентству ТАСС.

Он также отметил, что российские добровольцы вскоре заблокируют город с северо-запада, а значит уже в ближайшее время будут озвучены " позитивные новости". Пушилин добавил, что в пригородах Артёмовска сейчас идёт зачистка.

Ранее военкоры сообщили, что подразделения "Отважных" проламывают оборону ВСУ в ожесточённых боях у Сватово-Кременной.