Украинские националисты могут покинуть Артёмовск (Бахмут) по одной единственной трассе, но ВС РФ уже держат дорогу под огневым контролем, заявил Денис Пушилин.
"Вокруг Артёмовска у противника складывается неблагополучная ситуация, так как для выхода из города у украинских подразделений осталась лишь одна дорога, которая уже находится под нашим огневым воздействием", — пояснил врио главы Донецкой Народной Республики в интервью агентству ТАСС.
Он также отметил, что российские добровольцы вскоре заблокируют город с северо-запада, а значит уже в ближайшее время будут озвучены " позитивные новости". Пушилин добавил, что в пригородах Артёмовска сейчас идёт зачистка.
Ранее военкоры сообщили, что подразделения "Отважных" проламывают оборону ВСУ в ожесточённых боях у Сватово-Кременной.
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