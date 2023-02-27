Противник несёт серьёзные потери и личного состава, и техники в "артёмовской мясорубке". ВСУ утратили наступательный потенциал, а инициатива на стороне российских войск. Об этом сообщил военкор Александр Коц.
ВС РФ применяют на фронте новую тактику активной обороны и ведут ползучее наступление, возвращая опорные пункты и утраченные позиции, заявил корреспондент.
"Однако противник серьёзно мотивирован. Украинские военные боятся попадать в плен: пропаганда говорит им, что их будут пытать. Также на мотивацию влияют идеологическая накачка и страх тюрьмы в случае, если они побегут назад", — сказал Коц.
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