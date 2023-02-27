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Пушилин: под Артёмовском появились удачные обстоятельства для сжатия кольца

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Силовые структуры

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для окружения ВСУ в Артёмовске появились удачные обстоятельства.

Пушилин: под Артёмовском появились удачные обстоятельства для сжатия кольца

"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это Артёмовское направление, которое находится в центре внимания сейчас", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".

Российским войскам удалось выйти к Хромово и Богдановке, что создало условия для "сжатия кольца", отметил он.

Ранее Пушилин сообщал, что ситуация для ВСУ возле Артёмовска неблагоприятная, так как последняя дорога для их отступления уже под контролем России.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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