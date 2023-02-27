Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для окружения ВСУ в Артёмовске появились удачные обстоятельства.
"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это Артёмовское направление, которое находится в центре внимания сейчас", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".
Российским войскам удалось выйти к Хромово и Богдановке, что создало условия для "сжатия кольца", отметил он.
Ранее Пушилин сообщал, что ситуация для ВСУ возле Артёмовска неблагоприятная, так как последняя дорога для их отступления уже под контролем России.
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