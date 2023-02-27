Политолог из ПМР: обстановка в Приднестровье тревожная, но признаков паники нет

2:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстановка в Приднестровье тревожная, однако ничего напоминающего признаки паники не наблюдается. Об этом заявил в беседе политолог из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что несколько дней назад провокаторы в соцсетях пытались разогнать панику и призывали всех то спускаться в подвалы, то среди ночи бежать, потому что вот-вот последуют какие-то удары, не расшифровывая при этом — какие. Однако люди сохранили спокойствие, никто никуда не побежал и ни в какие подвалы не спустился.

"Надо понимать, что это часть общей стратегии Запада и в какой-то мере Румынии, направленной на то, чтобы подавить Приднестровье, вселить чувство абсолютной неуверенности в своих силах. А это, по мнению авторов такого сценария, безусловно, благоприятствовало тому, чтобы Приднестровье потеряло волю к сопротивлению. Но, тем не менее, этого не произошло сейчас и не произойдёт позже", — заявил аналитик.

Собеседник издания считает, что вероятность вооружённого конфликта отрицать нельзя, так как на протяжении длительного времени геополитическая обстановка в мире настолько обострилась, что противостояние России с коллективным Западом вышло на грань реальной мировой войны.

"В нашем регионе это особенно сильно ощущается, потому что есть целая серия стран, имеющая свои интересы на юго-западе бывшего Союза. И, конечно, в этой обстановке надо быть бдительными, готовыми ко всему, но в то же время не паниковать, понимая, что последние 33 года, сколько существует ПМР, столько и пробуются разные сценарии попробовать её на зуб — это и экономическое давление, и шантаж возможным военным ударом, и ограничение в поставках медикаментов, продовольствия и так далее. Уже чего только приднестровцы не видели. Я думаю, что выдержат и на этот раз", — заключил политолог.