ВСУ не вводят всю бронетехнику в бой. Они берегут её на случай прорыва фронта военными России или чтобы показать Западу оправданность "инвестиций" в боевые действия. Такое мнение высказал военный журналист Герман Куликовский в своём Telegram-канале.
Репортёр считает, что у ВСУ имеется в резерве 200-250 танков, среди которых поставленные из западных стран и трофейные, 60-80 орудий калибра 152 и 155 мм, около 100 орудий калибра 105 и 122 мм, 300 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортёров (БТР) с личным составом.
"Сосредоточенные в районе Запорожья-Днепропетровска резервные формирования могут использоваться как для выправления ситуации там, где нам удастся прорвать оборону, так и для собственно украинского наступления", — пишет военкор.
Он отметил, что Киеву придётся развивать наступление по политическим мотивам, чтобы оправдать поставки западного оружия. В то же время России нужно быть к этому готовой, потому что используя данные разведки НАТО Киев может ударить в уязвимые места.
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