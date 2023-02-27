Военкор: ВСУ держат в резерве 200 танков на случай прорыва армии России

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ не вводят всю бронетехнику в бой. Они берегут её на случай прорыва фронта военными России или чтобы показать Западу оправданность "инвестиций" в боевые действия. Такое мнение высказал военный журналист Герман Куликовский в своём Telegram-канале.

Репортёр считает, что у ВСУ имеется в резерве 200-250 танков, среди которых поставленные из западных стран и трофейные, 60-80 орудий калибра 152 и 155 мм, около 100 орудий калибра 105 и 122 мм, 300 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортёров (БТР) с личным составом.

"Сосредоточенные в районе Запорожья-Днепропетровска резервные формирования могут использоваться как для выправления ситуации там, где нам удастся прорвать оборону, так и для собственно украинского наступления", — пишет военкор.

Он отметил, что Киеву придётся развивать наступление по политическим мотивам, чтобы оправдать поставки западного оружия. В то же время России нужно быть к этому готовой, потому что используя данные разведки НАТО Киев может ударить в уязвимые места.