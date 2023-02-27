В Луганской области частично началось полномасштабное наступление российских войск, о котором говорили ранее. Об этом заявил в понедельник назаченный Киевом глава ОГА Сергей Гайдай в эфире "Белсат".
"Уже идёт эскалация, уже идёт частично реализация полномасштабного наступления", — сообщил гауляйтер региона.
По его словам, россияне уже якобы свезли в ЛНР "огромное количество" тяжёлой техники, а также мобилизированных бойцов.
И в последнее время они идут в наступление в разных направлениях разными составами, то есть происходит зондирование слабых мест в обороне Украины, добавил Гайдай.
По его мнению, войска РФ атаковать большим числом техники и солдат не будут, а применят тактику "много атак маленькими группами".
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
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