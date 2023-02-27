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Гайдай: в Луганской области началось полномасштабное наступление России с необычной тактикой

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Силовые структуры

В Луганской области частично началось полномасштабное наступление российских войск, о котором говорили ранее. Об этом заявил в понедельник назаченный Киевом глава ОГА Сергей Гайдай в эфире "Белсат".

Гайдай: в Луганской области началось полномасштабное наступление России с необычной тактикой

"Уже идёт эскалация, уже идёт частично реализация полномасштабного наступления", — сообщил гауляйтер региона.

По его словам, россияне уже якобы свезли в ЛНР "огромное количество" тяжёлой техники, а также мобилизированных бойцов.

И в последнее время они идут в наступление в разных направлениях разными составами, то есть происходит зондирование слабых мест в обороне Украины, добавил Гайдай.

По его мнению, войска РФ атаковать большим числом техники и солдат не будут, а применят тактику "много атак маленькими группами".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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