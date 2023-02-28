В Херсонской области рассказали об аресте нескольких учителей киевскими властями

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в столице региона украинские силовики арестовали нескольких преподавателей.

"Мы всё равно освободим этих учителей", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт "Таврия".

Вместе с этим политик сообщил, что Киев всё ещё запугивает педагогов в Херсонской области.

Ранее Сальдо сказал, что Россия снова возьмёт административный центр региона под свой контроль. По мнению врио главы области, это произойдёт в ближайшее время.