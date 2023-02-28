Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в столице региона украинские силовики арестовали нескольких преподавателей.
"Мы всё равно освободим этих учителей", — подчеркнул чиновник, слова которого передаёт "Таврия".
Вместе с этим политик сообщил, что Киев всё ещё запугивает педагогов в Херсонской области.
Ранее Сальдо сказал, что Россия снова возьмёт административный центр региона под свой контроль. По мнению врио главы области, это произойдёт в ближайшее время.
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