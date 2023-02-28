Киев может провести новую волну мобилизации в случае необходимости. С таким заявлением выступил советник руководителя Минобороны Украины Юрий Сак.
В интервью Bloomberg он отметил, что украинские резервы ещё не исчерпаны, поэтому в будущем граждане, подлежащие мобилизации, могут пополнить ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Конечно, если возникнет необходимость, мы мобилизуем ещё людей", — подчеркнул Сак.
Ранее обозреватели издания The Economist сообщили, что украинцев с ограниченными возможностями здоровья начали призывать на службу из-за больших потерь ВСУ. Они назвали проводимую Киевом мобилизацию "скандальной".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.