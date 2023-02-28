Минобороны Украины: Киев при необходимости мобилизует ещё больше людей

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев может провести новую волну мобилизации в случае необходимости. С таким заявлением выступил советник руководителя Минобороны Украины Юрий Сак.

В интервью Bloomberg он отметил, что украинские резервы ещё не исчерпаны, поэтому в будущем граждане, подлежащие мобилизации, могут пополнить ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Конечно, если возникнет необходимость, мы мобилизуем ещё людей", — подчеркнул Сак.

Ранее обозреватели издания The Economist сообщили, что украинцев с ограниченными возможностями здоровья начали призывать на службу из-за больших потерь ВСУ. Они назвали проводимую Киевом мобилизацию "скандальной".