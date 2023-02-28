В ГУР Украины Черняк проинформировал о подготовке ВКС России сотни единиц ударной авиации

О том, что ВКС России якобы стянули штурмовую авиацию к 200 км от границы, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он сообщает, что боевые единицы исчисляются сотнями.

"Эта группировка может быть задействована для проведения штурмового действия", — сказал представитель украинской разведки в интервью для TSN.UA.

Как читает Черняк, ударную авиацию Россия применит на тех направлениях в зоне проведения спецоперации, где будет достигнут успех на земле.

Ранее в ГУР Украины заявляли, что Россия сменила тактику нанесения ракетных ударов.