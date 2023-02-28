О том, что ВКС России якобы стянули штурмовую авиацию к 200 км от границы, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он сообщает, что боевые единицы исчисляются сотнями.
"Эта группировка может быть задействована для проведения штурмового действия", — сказал представитель украинской разведки в интервью для TSN.UA.
Как читает Черняк, ударную авиацию Россия применит на тех направлениях в зоне проведения спецоперации, где будет достигнут успех на земле.
Ранее в ГУР Украины заявляли, что Россия сменила тактику нанесения ракетных ударов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.