Немецкий концерн Rheinmetall отправит ВСУ системы разведки на миллионы евро

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкая группа компаний Rheinmetall передаст ВСУ автоматизированные системы разведки. Об этом концерн попросило правительство ФРГ.

Как написали на официальном сайте корпораций, стоимость обещанных Киеву систем SurveilSPIRE составляет миллионы евро. Эта техника позволят наблюдать за большими территориями и при этом не использовать много людей. В систему входят маленькие беспилотники, аппараты управления и мобильные вышки с оборудованием для камер. Из-за солнечных панелей функционирование SurveilSPIRE не зависит от кабелей и топлива.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что 30% немецких танков Leopard сломаны и не подходят для участия в боевых действиях.