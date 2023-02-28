Немецкая группа компаний Rheinmetall передаст ВСУ автоматизированные системы разведки. Об этом концерн попросило правительство ФРГ.
Как написали на официальном сайте корпораций, стоимость обещанных Киеву систем SurveilSPIRE составляет миллионы евро. Эта техника позволят наблюдать за большими территориями и при этом не использовать много людей. В систему входят маленькие беспилотники, аппараты управления и мобильные вышки с оборудованием для камер. Из-за солнечных панелей функционирование SurveilSPIRE не зависит от кабелей и топлива.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что 30% немецких танков Leopard сломаны и не подходят для участия в боевых действиях.
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Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.