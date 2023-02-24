В Минобороны Германии пообещали поставить на Украину четыре дополнительных танка Leopard 2

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Минобороны ФРГ сообщили, что Берлин передаст Киеву четыре дополнительных танка Leopard 2 A6.

"Решение принял министр обороны Борис Писториус", — отметили в социальных сетях.

Всего немецкие власти поставят на Украину 18 единиц подобной техники, заявили в военном ведомстве. При этом от "танковой коалиции" ВСУ получат 30 машин. Из них можно сформировать один батальон, подчеркнули в министерстве.

Ранее в МО Финляндии пообещали Киеву три танка Leopard 2. Всего страна сформировала 13 пакетов военной помощи Украине.