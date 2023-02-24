Представители Минобороны ФРГ сообщили, что Берлин передаст Киеву четыре дополнительных танка Leopard 2 A6.
"Решение принял министр обороны Борис Писториус", — отметили в социальных сетях.
Всего немецкие власти поставят на Украину 18 единиц подобной техники, заявили в военном ведомстве. При этом от "танковой коалиции" ВСУ получат 30 машин. Из них можно сформировать один батальон, подчеркнули в министерстве.
Ранее в МО Финляндии пообещали Киеву три танка Leopard 2. Всего страна сформировала 13 пакетов военной помощи Украине.
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