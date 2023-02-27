Военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин уверен, что 30% немецких танков Leopard вышли из строя, поэтому не годятся для участия в боевых действиях.
Дандыкин привёл мнение главы Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер, который сомневается в качестве вооружения Германии, поставляемого для нужд ВСУ.
Вюнстер надеется, что танки немецкого производства отремонтируют для помощи Украине.
"На самом деле такой плачевной ситуации в бундесвере давно не было во всех компонентах. Это связано, в том числе и со сменой командного состава, начиная от флота и заканчивая сухопутными войсками", — цитирует слова военного эксперта iReactor.
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