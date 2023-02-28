Читатели DM предрекли поражение Украины после заявления Зеленского об Артёмовске

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением об ухудшении ситуации в Артёмовске намекает на грядущее поражение ВСУ. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

По словам пользователей, киевский режим проиграет на поле боя. Они порекомендовали Зеленскому убрать своих боевиков с Артёмовского направления, иначе Украина столкнётся с колоссальными потерями.

"Любому понятно, что Украина проигрывает в этом конфликте", — написал британец.

Его позицию поддержали и другие подписчики. Они добавили, что Вашингтон перестанет снабжать Киев оружием, когда от восточной Украины "ничего не останется". Читатели убеждены: украинский конфликт обернётся для Белого дома и Североатлантического альянса унижением.

Ранее Зеленский признал проблемы ВСУ на Артёмовском направлении. Как пояснил президент Украины, ситуация в этой зоне боёв "постоянно осложняется" для армии страны.