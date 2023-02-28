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Читатели DM предрекли поражение Украины после заявления Зеленского об Артёмовске

1:06
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением об ухудшении ситуации в Артёмовске намекает на грядущее поражение ВСУ. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Читатели DM предрекли поражение Украины после заявления Зеленского об Артёмовске

По словам пользователей, киевский режим проиграет на поле боя. Они порекомендовали Зеленскому убрать своих боевиков с Артёмовского направления, иначе Украина столкнётся с колоссальными потерями.

"Любому понятно, что Украина проигрывает в этом конфликте", — написал британец.

Его позицию поддержали и другие подписчики. Они добавили, что Вашингтон перестанет снабжать Киев оружием, когда от восточной Украины "ничего не останется". Читатели убеждены: украинский конфликт обернётся для Белого дома и Североатлантического альянса унижением. 

Ранее Зеленский признал проблемы ВСУ на Артёмовском направлении. Как пояснил президент Украины, ситуация в этой зоне боёв "постоянно осложняется" для армии страны.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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