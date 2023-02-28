Зеленский: ситуация в Артёмовске постоянно осложняется для украинской армии

Ситуация на Артёмовском направлении становится всё более тяжёлой для Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, военно-политическое командование Украины сейчас сосредоточено на решении проблемных вопросов в этой зоне боевых действий.

"Бахмутское направление: ситуация постоянно осложняется", — подчеркнул Зеленский.

Как пояснил руководитель Украины, российская армия активно пресекает любые попытки ВСУ улучшить свои позиции.

Ранее стало известно, что украинские боевики провалили атаку на северо-западе Артёмовска из-за нехватки танков. Российские артиллеристы обнаружили колонну техники ВСУ, после чего накрыли её огнём.