Ситуация на Артёмовском направлении становится всё более тяжёлой для Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления президента страны Владимира Зеленского.
По его словам, военно-политическое командование Украины сейчас сосредоточено на решении проблемных вопросов в этой зоне боевых действий.
"Бахмутское направление: ситуация постоянно осложняется", — подчеркнул Зеленский.
Как пояснил руководитель Украины, российская армия активно пресекает любые попытки ВСУ улучшить свои позиции.
Ранее стало известно, что украинские боевики провалили атаку на северо-западе Артёмовска из-за нехватки танков. Российские артиллеристы обнаружили колонну техники ВСУ, после чего накрыли её огнём.
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