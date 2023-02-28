Никулин: ВСУ могут применить психотропное вещество Би-Зет против наступающих частей ВС РФ

Боевики украинской армии могут применить психотропное вещество BZ ("Би-Зет") против наступающих частей ВС РФ. Также не исключено, что ВСУ подорвут объекты на своей территории и обвинят в этом российскую сторону. Об этом заявил бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин, комментируя Pravda.Ru готовящиеся провокации США на Украине.

BZ — это хинуклидил бензиловой кислоты, психотропное вещество нелетального действия, но оно может вывести противника из строя, отметил специалист. К основным симптомам отравления токсичными химикатами относятся потеря ориентации, паника, галлюцинации.

"У президента Джо Байдена постоянно потеря ориентации, может быть, на нём экспериментируют американские военные", — иронично отметил Никулин.

Боевики ВСУ уже неоднократно использовали различные химические вещества в ходе боевых действий против наступающих частей, среди которых хлорпикрин и хлорциан, заявил собеседник Pravda.Ru.

По мнению Никулина, киевское руководство во главе с Вашингтоном придерживаются двух целей: сдержать продвижение ВС РФ и обвинить Россию в применении химического оружия.

Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон готовится к осуществлению провокации с психотропным веществом Би-Зет на территории Украины.