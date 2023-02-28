МК: Леонков оценил угрозу беспилотников ВСУ для Москвы

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о беспилотных атаках ВС Украины территории России. В беседе с "МК" он оценил угрозу для Москвы.

Он отметил, что в выборе целей Киеву помогают Соединённые Штаты, которые находят наименее защищённые маршруты.

"Чтобы противостоять такого рода атакам, необходимо создавать локальные эшелонированные системы ПВО с комплексами малой и средней дальности", — сказал эксперт.

ВСУ продолжают искать бреши в противовоздушной обороне ВС РФ для атак столицы России. Однако Москва защищена от них благодаря развёрнутым станциям ПВО большой, средней и малой дальности.

Леонков отметил, что эффективными средствами борьбы с дронами выступают современные многоканальные ЗРК "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3".