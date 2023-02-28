Генерал Болдырев объяснил атаку дронов по территории России диверсионными группами ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ сообщало о попытках атаки киевским режимом гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея с помощью беспилотников. Генерал армии запаса Владимир Болдырев прокомментировал данные сообщения.

Он отметил, что данные БПЛА подавили системы РЭБ. В Коломенском районе Подмосковья беспилотник упал рядом с компрессорной станцией "Газпрома". Отмечается, что это ударный БПЛА UJ-22 Airborne с максимальной дальностью полёта 800 км и грузоподъёмностью 20 кг.

"Поставки беспилотников в Киев увеличиваются", — заявил Болдырев в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН".

Он подчеркнул, что военные ВСУ могут запускать их с территории Украины или России. Генерал не исключил нахождение в нашей стране диверсионных групп. Болдырев считает, что Украина решила показать массовое применение БПЛА.