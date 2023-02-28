Политолог Сергей Марков пожаловался, что провести мозговой штурм о СВО российским аналитикам помешали украинские спецслужбы.
Марков рассказал, что закрытое совещание по поводу ситуации с СВО и сценариев её развития, провести не удалось из-за онлайн-участников, которые проникли на мозговой штурм под никами ВА Зеленский" и "Порошенко".
Политолог отметил, что данные пользователи сорвали мозговой штурм, транслируя гимн Украины. По этой причине пришлось заблокировать всех участников онлайн-мероприятия.
Он сделал из этого инцидента несколько выводов:
1. Следят за российскими экспертами украинские спецслужбы;
2. Становятся все агрессивнее украинские спецслужбы;
3. Два украинских дрона в Подмосковье это тот же тренд.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему спецоперация на Украине может продолжаться десятилетиями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.