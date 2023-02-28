Марков рассказал, что украинские спецслужбы сорвали закрытое совещание о СВО: Два украинских дрона в Подмосковье — тот же тренд

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков пожаловался, что провести мозговой штурм о СВО российским аналитикам помешали украинские спецслужбы.

Марков рассказал, что закрытое совещание по поводу ситуации с СВО и сценариев её развития, провести не удалось из-за онлайн-участников, которые проникли на мозговой штурм под никами ВА Зеленский" и "Порошенко".

Политолог отметил, что данные пользователи сорвали мозговой штурм, транслируя гимн Украины. По этой причине пришлось заблокировать всех участников онлайн-мероприятия.

Он сделал из этого инцидента несколько выводов:

1. Следят за российскими экспертами украинские спецслужбы;

2. Становятся все агрессивнее украинские спецслужбы;

3. Два украинских дрона в Подмосковье это тот же тренд.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему спецоперация на Украине может продолжаться десятилетиями.