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Марков рассказал, что украинские спецслужбы сорвали закрытое совещание о СВО: Два украинских дрона в Подмосковье — тот же тренд

1:00
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков пожаловался, что провести мозговой штурм о СВО российским аналитикам помешали украинские спецслужбы.

Марков рассказал, что украинские спецслужбы сорвали закрытое совещание о СВО: Два украинских дрона в Подмосковье — тот же тренд

Марков рассказал, что закрытое совещание по поводу ситуации с СВО и сценариев её развития, провести не удалось из-за онлайн-участников, которые проникли на мозговой штурм под никами ВА Зеленский" и "Порошенко".

Политолог отметил, что данные пользователи сорвали мозговой штурм, транслируя гимн Украины. По этой причине пришлось заблокировать всех участников онлайн-мероприятия.

Он сделал из этого инцидента несколько выводов:

1. Следят за российскими экспертами украинские спецслужбы;
2. Становятся все агрессивнее украинские спецслужбы;
3. Два украинских дрона в Подмосковье это тот же тренд.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему спецоперация на Украине может продолжаться десятилетиями.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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