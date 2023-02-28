Марков описал один из сценариев развития СВО: мобилизация миллионов человек и превращение страны в единый военный лагерь

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что спецоперация на Украине может продолжаться десятилетиями, так как народ России не раз показывал устойчивость к снижению уровня жизни.

Директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что СВО оказалась более продолжительной чем это планировалось.

"Конца и края ей не видно", — написал политолог в своём микроблоге, отметив, что против России создалась коалиция из 50 стран.

Он считает, что крупные западные государства терпят незначительный ущерб от конфликта на Украине.

"Геополитически США и ЕС, несомненно, выиграли, они консолидировались. Они показали всему миру, что они даже косвенно могут остановить вторую армию мира ядерной сверхдержавы", — объяснил Марков.

Политолог считает, что США и страны Европы в любом случае останутся в выигрыше.

"Сегодня Россия выбрала такой вариант борьбы, что у стран Запада вообще нет шансов проиграть: они могут либо выиграть, либо свести всё к ничьей", — выразил свою точку зрения политический эксперт.

Марков убеждён, что Россия тоже может вести противостояние долгие годы, равно как и Украина.

Он считает, что завершиться конфликт может в том случае, если одна из сторон потерпит значительное поражение.

Политолог объяснил, что если армии РФ удастся захватить несколько крупных городов Украины, то это создаст предпосылки для демилитаризации Украины. Он не исключил и проигрыша РФ.

"Но итогом поражения станет не капитуляция России, не госпереворот, а скорее мобилизация дополнительных миллионов человек и превращение страны в единый военный лагерь", — объяснил Марков.

Ранее Марков попытался объяснить, почему Россия не воюет по-настоящему.