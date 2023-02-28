Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Макгрегор считает, что Зеленский скоро сбежит в Майями
Подполковник Марочко: ВСУ могут сформировать "танковый кулак" из техники НАТО в зоне СВО на Украине
Ходаковский о причинах неудач на СВО: Нас расслабил способ присоединения Крыма
Финский инструктор призвал не ждать победы Украины: у ВСУ позорно низкий уровень
"Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack" 4 марта в Москве
ФАС заинтересовалась законностью вертолётных услуг для главы Башкирии
Американский наёмник Макинтайр: боевики ВСУ казнили дезертиров, включая иностранцев
Замминистра обороны США Кал: Штаты признают проблему коррупции на Украине
Марков призвал "жёстко" ответить на удары украинскими дронами по РФ

Полковник Хатылев: ВСУ готовы применить запрещённое оружие

Силовые структуры

Военный эксперт Сергей Хатылев отметил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) уже применяют химическое оружие, нарушая все общемировые договоренности.

Полковник Хатылев: ВСУ готовы применить запрещённое оружие

Российская армия уничтожает оружие, поставляемое Западом Киеву, поэтому ВСУ ищут любые альтернативные способы противостоять России, заметил аналитик.

"Идут доклады о том, что сбрасываются элементы химического оружия, после которого идёт удушье, высыпания. Различные варианты называются. И Ви-Икс, и другие газы применяются. Есть договоренности, есть документы, которые запрещают применять химическое оружие. Тем не менее украинцы их нарушают", — пояснил полковник в беседе с Народными Новостями.

По его мнению, на применение запрещённого оружия ВСУ готовы пойти от бессилия. И они могут это сделать, чтобы не потерпеть поражение в конфликте, считает собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Эксперт Шурыгин сообщил о массовых побегах бойцов ВСУ в Британии

Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.

Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании
Андрей Кончаловский заменил актёра Александра Домогарова в постановке Театра имени Моссовета
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Оператор коптера раскрыл тайны беспилотников ВСУ
Рогов заявил о главной битве СВО: ВСУ ждёт провал
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Сложилась уникальная ситуация, чтобы остановить конфликт на Украине — Лукашенко
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Последние материалы
Финский инструктор призвал не ждать победы Украины: у ВСУ позорно низкий уровень
"Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack" 4 марта в Москве
ФАС заинтересовалась законностью вертолётных услуг для главы Башкирии
Американский наёмник Макинтайр: боевики ВСУ казнили дезертиров, включая иностранцев
Замминистра обороны США Кал: Штаты признают проблему коррупции на Украине
Марков призвал "жёстко" ответить на удары украинскими дронами по РФ
Зеленский призвал компании США инвестировать в Украину до завершения СВО
Кошкин призвал выяснить, почему системы ПВО не сбили долетевший до Подмосковья беспилотник
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест"
The New York Times: обещания стран ЕС о танках Киеву разошлись с их возможностями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников