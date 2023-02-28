Полковник Хатылев: ВСУ готовы применить запрещённое оружие

Военный эксперт Сергей Хатылев отметил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) уже применяют химическое оружие, нарушая все общемировые договоренности.

Российская армия уничтожает оружие, поставляемое Западом Киеву, поэтому ВСУ ищут любые альтернативные способы противостоять России, заметил аналитик.

"Идут доклады о том, что сбрасываются элементы химического оружия, после которого идёт удушье, высыпания. Различные варианты называются. И Ви-Икс, и другие газы применяются. Есть договоренности, есть документы, которые запрещают применять химическое оружие. Тем не менее украинцы их нарушают", — пояснил полковник в беседе с Народными Новостями.

По его мнению, на применение запрещённого оружия ВСУ готовы пойти от бессилия. И они могут это сделать, чтобы не потерпеть поражение в конфликте, считает собеседник издания.