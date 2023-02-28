Марков призвал "жёстко" ответить на удары украинскими дронами по РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал удары, нанесённые украинскими беспилотниками по территории РФ 28 февраля.

Эксперт напомнил, что украинские дроны "отметились" в течение 28 февраля сразу в нескольких областях России: на газокомпрессорной станции в Подмосковье, на нефтяной базе в Туапсе, в Адыгее неподалёку от Краснодара и под Санкт-Петербургом — из-за последнего над Ленинградской областью было временно закрыто воздушное пространство.

Политолог сообщил, что, по заверениям властей, в этих регионах проходят учения, однако такое объяснение не кажется ему убедительным.

Эксперт убеждён, что Россия должна "жёстко" ответить на провокации Киева, и тоже ударить.

"Власти заявляют, что идут учения. Но никто не верит, что это учения.

Официальным сообщениям к сожалению сейчас нет того уровня доверия, которое должно быть и которое было у сводок Совинформбюро. Жёстче надо, жёстче. Не юлить, а бить", — написал Марков в своём Telegram-канале.