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Марков призвал "жёстко" ответить на удары украинскими дронами по РФ

1:08
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал удары, нанесённые украинскими беспилотниками по территории РФ 28 февраля.

Марков призвал "жёстко" ответить на удары украинскими дронами по РФ

Эксперт напомнил, что украинские дроны "отметились" в течение 28 февраля сразу в нескольких областях России: на газокомпрессорной станции в Подмосковье, на нефтяной базе в Туапсе, в Адыгее неподалёку от Краснодара и под Санкт-Петербургом — из-за последнего над Ленинградской областью было временно закрыто воздушное пространство.

Политолог сообщил, что, по заверениям властей, в этих регионах проходят учения, однако такое объяснение не кажется ему убедительным.

Эксперт убеждён, что Россия должна "жёстко" ответить на провокации Киева, и тоже ударить.

"Власти заявляют, что идут учения. Но никто не верит, что это учения.
Официальным сообщениям к сожалению сейчас нет того уровня доверия, которое должно быть и которое было у сводок Совинформбюро. Жёстче надо, жёстче. Не юлить, а бить", — написал Марков в своём Telegram-канале.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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