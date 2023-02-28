Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что лёгкость присоединения Крыма сыграла с Россией злую шутку.
Ходаковский поразмышлял о причинах неудач ВС РФ в спецоперации на Украине.
Он задался вопросом, есть ли у России шанс обратить деградацию вспять.
"Нас расслабил способ присоединения Крыма и последующее "художественное оформление" этого акта. Мы уверовали, что и дальше так может быть", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Ходаковскому стала интересна участь тех, кто дарил россиянам много положительных эмоций.
"Хотелось бы узнать, остался ли кто-нибудь в живых из тех вежливых парней", — спросил военачальник.
Ранее Александр Ходаковский заявил, что спецоперация на Украине постепенно превращается из профессиональной в народную.
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