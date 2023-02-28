Ходаковский о причинах неудач на СВО: Нас расслабил способ присоединения Крыма

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что лёгкость присоединения Крыма сыграла с Россией злую шутку.

Ходаковский поразмышлял о причинах неудач ВС РФ в спецоперации на Украине.

Он задался вопросом, есть ли у России шанс обратить деградацию вспять.

"Нас расслабил способ присоединения Крыма и последующее "художественное оформление" этого акта. Мы уверовали, что и дальше так может быть", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ходаковскому стала интересна участь тех, кто дарил россиянам много положительных эмоций.

"Хотелось бы узнать, остался ли кто-нибудь в живых из тех вежливых парней", — спросил военачальник.

Ранее Александр Ходаковский заявил, что спецоперация на Украине постепенно превращается из профессиональной в народную.