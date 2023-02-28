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Марков считает, что власть должна объяснить народу стратегию победы в СВО: люди находятся в горьком недоумении

1:13
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал визит главы Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Венесуэлу.

Марков считает, что власть должна объяснить народу стратегию победы в СВО: люди находятся в горьком недоумении

Марков назвал новость о посещении Патрушева Каракаса удивительной. Он считает, что этот визит вызывает раздражение в Вашингтоне.

Противники США внутри России, по его словам, не понимают, как дипломатические отношения с Венесуэлой помогут взять Херсон, Запорожье, Харьков и Одессу. Российские патриоты недоумевают также, как южноамериканское государство поспособствует производству дронов, ракет и средств связи для нужд фронта.

Марков отметил, что Вашингтон должен мучиться в неизвестности и трепетать от страха.

"А оставлять в дружественном, но горьком недоумении наших людей, которые и так в шоке от неожиданного хода СВО, думаю, нельзя. Наша любимая власть сильно задолжала в объяснении нашему народу, какова же стратегия победы?" — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Ранее Сергей Марков рассказал, как украинские спецслужбы сорвали закрытое совещание о ходе СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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