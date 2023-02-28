Украинский медик сообщил о резком увеличении количества раненых бойцов ВСУ в Артёмовске

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске в последние дни в разы возросло количество раненых бойцов ВСУ. Об этом проинформировал начальник одной из украинских медслужб.

"Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50-60 "трёхсотых", то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы", — рассказал медик в разговоре с украинским изданием "Обозреватель".

Журналисты издания отметили в своём Telegram-канале, что ещё недавно раненых в Артёмовске было меньше в "десятки раз".

Сам украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно признавал очень сложной ситуацию в Артёмовске.

По мнению советника врио главы ДНР Яна Гагина, Киев понимает, что Артёмовск для него уже потерян, и здесь вопрос стоит только в дате перехода города под контроль ВС РФ.