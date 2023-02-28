Подоляка: ВСУ перебросили "Леопарды" под Артёмовск для поддержания морального духа

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкие танки Leopard, которые прибыли на прошлой неделе на Украину из Польши, Киев бросил на Артёмовское направление для поддержания морального духа солдат, который очень сильно упал. Такое мнение высказал журналист, военный эксперт Юрий Подоляка.

Он прокомментировал в эфире Первого канала появившуюся сегодня новость о том, что "Леопарды" были замечены под Артёмовском (Бахмутом).

"Под Артёмовск уже перебросили батальон, который готовили к наступлению. Он создавался инструкторами НАТО и был оснащён западной техникой. На днях подразделение, скорее всего, вступит в бой", — высказал мнение аналитик.

Собеседник канала добавил, что командование ВСУ уже вывезло из Бахмута офицеров, оставив только тех, которые должны держать под контролем подразделения. В склады уже ничего не завозят, а оставшихся людей списали, заключил эксперт.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что под Артёмовском замечены танки "Леопард".