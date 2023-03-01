Украинцы из Кременчуга Полтавской области сообщают о нескольких громких взрывах ночью 1 марта, пишет издание "Русская весна" со ссылкой на местные источники.
Очевидцы уверяют, что это не российские дроны-камикадзе "Герань-2", так как "странные объекты" летят на высоте около 4-5 км.
"Летит строго по направлению ветра. Мы на 80% уверены, что это металлический шар", — цитируют авторы материала украинские соцсети.
Нельзя исключать, что источником громких взрывов была работа батарей противовоздушной обороны ВСУ, а "странные объекты" являются ложными целями, которые помогают вскрыть расположение украинской ПВО.
Ранее представитель властей ДНР рассказал, что Киев распорядился стянуть западную технику в Часов Яр, чтобы превратить населённый пункт в город-крепость.
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