Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марочко: боевики "Айдара"* привлекают подростков к боям на линии соприкосновения
NYT: переговоры по Украине создадут больше проблем США, чем решат
Ищенко предостерёг украинцев, "несогласных" с Зеленским: "Придёт бандеровец* с ножом"
Порошенко: Вооружённые силы Украины — "лучший переговорщик" с Путиным
Экс-глава МИД Британии Хейг признал, что главные решения на Украине принимают США
Арестович: оставление Артёмовска — эта активная маневренная оборона выполнила свои задачи
Генинспектор правительства США: при поддержке Киева, Штатам нужно учесть провал в Афганистане
Республиканка Спайсер предложила Зеленскому поцеловать её в "чёрный зад"
Военкор Матюшин: через две недели грунтовые воды Артёмовска отравят трупные яды

РусВесна: странные объекты атакуют Полтавскую область Украины

0:56
Силовые структуры

Украинцы из Кременчуга Полтавской области сообщают о нескольких громких взрывах ночью 1 марта, пишет издание "Русская весна" со ссылкой на местные источники.

РусВесна: странные объекты атакуют Полтавскую область Украины

Очевидцы уверяют, что это не российские дроны-камикадзе "Герань-2", так как "странные объекты" летят на высоте около 4-5 км.

"Летит строго по направлению ветра. Мы на 80% уверены, что это металлический шар", — цитируют авторы материала украинские соцсети.

Нельзя исключать, что источником громких взрывов была работа батарей противовоздушной обороны ВСУ, а "странные объекты" являются ложными целями, которые помогают вскрыть расположение украинской ПВО.

Ранее представитель властей ДНР рассказал, что Киев распорядился стянуть западную технику в Часов Яр, чтобы превратить населённый пункт в город-крепость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Исследование учёных из Кембриджа о России удивило Запад

Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.

Counter Punch: данные учёных из Кембриджа о России удивили и разгневали Запад
Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после переезда в США: "Сейчас я зарабатываю ноль"
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Илон Маск доносит до американцев реальную информацию по продвижению РФ в зоне СВО
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Россия перехитрила нефтяные санкции Запада
Американский наёмник перешёл на сторону России
ВСУ могут применить "бегающие мосты" при прорыве в Белгороде
ВСУ могут применить "бегающие мосты" при прорыве в Белгороде
Последние материалы
Ищенко предостерёг украинцев, "несогласных" с Зеленским: "Придёт бандеровец* с ножом"
Порошенко: Вооружённые силы Украины — "лучший переговорщик" с Путиным
Экс-глава МИД Британии Хейг признал, что главные решения на Украине принимают США
Арестович: оставление Артёмовска — эта активная маневренная оборона выполнила свои задачи
Генинспектор правительства США: при поддержке Киева, Штатам нужно учесть провал в Афганистане
РусВесна: странные объекты атакуют Полтавскую область Украины
Республиканка Спайсер предложила Зеленскому поцеловать её в "чёрный зад"
Военкор Матюшин: через две недели грунтовые воды Артёмовска отравят трупные яды
"Звезда": российские расчёты "Мста-С" сровняли с землёй опорный пункт ВСУ
Yle: Финляндия начала строить "кусок" забора на границе с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников