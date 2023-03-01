Гагин: командование ВСУ срочно стягивает в Часов Яр западную технику и личный состав

Можно с уверенностью утверждать, что командование Вооруженных сил Украины уже простилось с Артёмовском (Бахмутом) и теперь превращает в город-крепость Часов Яр, заявил Ян Гагин.

По словам советника врио главы ДНР, идёт срочная переброска западного вооружения и личного состава в этот населённый пункт.

"Сейчас Киев сконцентрировал свое внимание на Часове Яре, который станет следующим городом-крепостью. Теперь к обороне готовят его: стаскивают технику, в том числе западную", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

Гагин добавил, что в Часов Яр свозится украинская артиллерия и бронетехника даже из Артёмовска.

Ранее командир подразделения ВСУ пожаловался, что русские штурмовые группы ведут безостановочные атаки на позиции боевиков.