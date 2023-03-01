РИА Новости: на Украине готовят провокации с применением химического оружия против РФ

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ сообщало о подготовке Западом провокаций с использованием отравляющих веществ. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц рассказал, кто за этим стоит.

Видеозаписи с квадрокоптерами ВСУ, оборудованными системами для распыления аэрозольных смесей, появились ещё летом. Случаи удушья бойцов были зафиксированы под Угледаром и Артёмовском. Это были единичные случаи. Минобороны предупредило о масштабности новых провокаций.

10 февраля в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого были 16 ящиков с химическими веществами. Маркировка груза: BZ, CS-Riot и CR-Riot.

Американцы несколько раз испытали BZ во Вьетнаме, однако результаты не афишировались. Известно, что Пентагон остался доволен. Для данного вещества разработали кассетные авиабомбы.

CS-Riot и CR-Riot менее опасны, представляют собой слезоточивый газ. Минобороны сообщает, что 19 февраля в Краматорске разгрузили 11 вагонов шрапнельных артиллерийских боеприпасов.

"Думаю, провокация вполне вероятна с учётом предыстории с аналогичными акциями, устроенными спонсорами киевского режима, в первую очередь, США. Были такие эпизоды в Сирии и других местах. Поскольку ВСУ терпят поражение на поле боя, использование запрещённых средств ведения боевых действий вполне в их духе и в их стиле, так же как и их американских покровителей", — приводит Коц слова первого замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимира Чижова.