Песков отреагировал на слова Подоляка о непричастности ВСУ к атакам на РФ: "Не верим"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка о непричастности Киева к атакам на Россию.

Пресс-секретарь президента РФ подверг сомнению такое высказывание украинского политика.

"Мы ему не верим", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее Подоляк сообщил, что украинские военные не наносят ударов по российским регионам. По его словам, солдаты ВСУ лишь обороняются, пытаясь вернуть ушедшие под контроль РФ территории.

28 февраля стало известно, что украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, Адыгею и Краснодарский край. Кроме того, дрон целился в объект гражданской инфраструктуры в Коломне.