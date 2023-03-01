Тех, кто желает записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова, становится всё больше. Запись в добровольцы ведётся активно, проинформировал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Батальон имени Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Маргелова начали формировать в Херсонской области осенью. Тогда Сальдо говорил о намерении набрать порядка 1,5 тысячи добровольцев.
Сальдо рассказал, что батальону было решено присвоить имя Василия Маргелова, которому удалось в 1944 году освободить Херсон от нацистов за три дня. Именно поэтому Маргелов символизирует для жителей Херсона позитивные устремления, военное мастерство и твёрдость духа, добавил врио главы региона.
"Поэтому и было принято решение назвать его именем батальон. Желающих записаться в эту часть очень много. Сейчас идёт набор на службу, дальше планируется боевая учёба", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
Сальдо отметил, что в задачи батальона будет входить охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры на территории области, также его члены будут принимать участие в боевых действиях.
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