Сальдо сообщил о большом количестве желающих записаться добровольцами в Херсоне

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тех, кто желает записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова, становится всё больше. Запись в добровольцы ведётся активно, проинформировал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Батальон имени Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Маргелова начали формировать в Херсонской области осенью. Тогда Сальдо говорил о намерении набрать порядка 1,5 тысячи добровольцев.

Сальдо рассказал, что батальону было решено присвоить имя Василия Маргелова, которому удалось в 1944 году освободить Херсон от нацистов за три дня. Именно поэтому Маргелов символизирует для жителей Херсона позитивные устремления, военное мастерство и твёрдость духа, добавил врио главы региона.

"Поэтому и было принято решение назвать его именем батальон. Желающих записаться в эту часть очень много. Сейчас идёт набор на службу, дальше планируется боевая учёба", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".

Сальдо отметил, что в задачи батальона будет входить охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры на территории области, также его члены будут принимать участие в боевых действиях.