В Польше на шахте нашли более 500 тел наёмников и боевиков ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Польше на угольной шахте "Богданка", что в 40 километрах от границы с Украиной, обнаружили могильник с телами военных. Об этом сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко в своём Telegram.

Среди поляков ходят слухи, что туда свозили тела иностранных наёмников, погибших в зоне спецоперации. Ещё одна версия — это тела раненых боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которых разобрали на органы, вывозя под предлогом лечения в Европу, пишет журналист.

Он отмечает, что на место сейчас прибыли польские военные для проведения бесед с рабочими. После допроса нескольких человек увезли в Люблин.

Шахтёры говорят, что могильников может быть несколько, так как тоннели периодически засыпаются, добавил автор канала.