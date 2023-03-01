В Польше на угольной шахте "Богданка", что в 40 километрах от границы с Украиной, обнаружили могильник с телами военных. Об этом сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко в своём Telegram.
Среди поляков ходят слухи, что туда свозили тела иностранных наёмников, погибших в зоне спецоперации. Ещё одна версия — это тела раненых боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которых разобрали на органы, вывозя под предлогом лечения в Европу, пишет журналист.
Он отмечает, что на место сейчас прибыли польские военные для проведения бесед с рабочими. После допроса нескольких человек увезли в Люблин.
Шахтёры говорят, что могильников может быть несколько, так как тоннели периодически засыпаются, добавил автор канала.
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