Кива: из-под Бахмута выводят все британские и американские ЧВК и старших офицеров ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-под Артёмовска (Бахмута) выводят все британские и американские ЧВК, а также старший офицерский состав украинской армии. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

По его словам, эвакуация будет завершена до 5 марта, а на место иностранцев бросят мобилизованных.

Политик также добавил, что наёмников отправляют на Запорожское направление для создания ударного кулака к готовящемуся наступлению на юг, за которое отвечает перед западными кураторами лично главнокомандующий вооружёными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Вчера советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что под Артёмовском замечены немецкие танки Leopard, переданные на прошлой неделе Киеву из Польши.