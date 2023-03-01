Следственный комитет России (СК РФ) расследует случаи привлечения националистами ВСУ подростков к боевым задачам.
В Telegram-канале ведомства говорится, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Правовая оценка будет дана всем причастным лицам.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики из батальона "Айдар"* привлекают несовершеннолетних для участия в боевых действиях.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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