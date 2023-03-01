СК расследует случаи привлечения националистами ВСУ подростков к боевым задачам

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Следственный комитет России (СК РФ) расследует случаи привлечения националистами ВСУ подростков к боевым задачам.

В Telegram-канале ведомства говорится, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Правовая оценка будет дана всем причастным лицам.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики из батальона "Айдар"* привлекают несовершеннолетних для участия в боевых действиях.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.