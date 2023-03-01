Украинские боевики из нацбатальона "Айдар"* стали привлекать подростков к боям на линии соприкосновения, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, ВСУ перебросили на Артёмовское направление порядка 30 несовершеннолетних. Он подчеркнул: подростки являются участниками молодёжного националистического движения. Как пояснил подполковник, дети обучались террористической деятельности в лагерях.
"Они прибыли в штурмовой батальон "Айдар"* для оказания помощи в ведении боевых действий", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что Киев может сформировать "ударный кулак" из техники Североатлантического альянса в зоне спецоперации.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.