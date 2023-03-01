Марочко: боевики "Айдара"* привлекают подростков к боям на линии соприкосновения

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики из нацбатальона "Айдар"* стали привлекать подростков к боям на линии соприкосновения, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, ВСУ перебросили на Артёмовское направление порядка 30 несовершеннолетних. Он подчеркнул: подростки являются участниками молодёжного националистического движения. Как пояснил подполковник, дети обучались террористической деятельности в лагерях.

"Они прибыли в штурмовой батальон "Айдар"* для оказания помощи в ведении боевых действий", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что Киев может сформировать "ударный кулак" из техники Североатлантического альянса в зоне спецоперации.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.