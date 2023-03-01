Боевик ВСУ в Артёмовске: рота живёт здесь одну ночь

Командир вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Мадьяр" записал большое видео из Артёмовска (Бахмута). Он рассказал, что ситуация в городе и вокруг него очень тяжёлая, и добавил, что решение о целесообразности дальнейшей обороны Бахмута должно принять верховное командование.

Мадьяр также опубликовал комментарии украинских боевиков, находящихся в Артёмовске.

Один из них считает, что дальнейшее пребывание украинских войск в городе нецелесообразно из-за очень высоких потерь.

"Рота живёт здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону", — заявил военный.