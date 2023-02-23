В Артёмовске (Бахмуте) усложнилась ситуация на северном фланге. Об этом сообщил один из командиров вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Мадьяр" на видео, опубликованном в соцсети.
По словам украинского военного, там идут ожесточённые бои, российские войска пытаются окружить город с этого направления.
Боевик также добавил, что дорога на Часов Яр через Хромово находится "под прицельным огнем противника". Постоянное давление оказывают россияне и на южном фланге, заметил "Мадьяр", но успехов там они не имеют.
Ранее вчера в ДНР заявили, что ВСУ скоро сдадут Артёмовск, так как бои идут уже практически в самом центре города.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.