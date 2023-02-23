Командир ВСУ "Мадяьр": в Бахмуте усложнилась ситуация на северном фланге

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) усложнилась ситуация на северном фланге. Об этом сообщил один из командиров вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Мадьяр" на видео, опубликованном в соцсети.

По словам украинского военного, там идут ожесточённые бои, российские войска пытаются окружить город с этого направления.

Боевик также добавил, что дорога на Часов Яр через Хромово находится "под прицельным огнем противника". Постоянное давление оказывают россияне и на южном фланге, заметил "Мадьяр", но успехов там они не имеют.

Ранее вчера в ДНР заявили, что ВСУ скоро сдадут Артёмовск, так как бои идут уже практически в самом центре города.