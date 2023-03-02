Премьер Латвии: военная помощь Германии стала ключом к выживанию Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш указал на "решающее значение" военной помощи ФРГ для украинской армии.

После переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом он отметил, что единственный шанс Вооружённых сил Украины (ВСУ) на победу — это настойчивость. По его мнению, президент РФ Владимир Путин "так просто не сдастся" и приложит все усилия для успешного завершения спецоперации.

"Латвия считает, что поддержка Германии — ключ к выживанию Украины", — подчеркнул политик в интервью Tagesschau.

Кроме того, премьер-министр поддержал намерение украинского руководства присоединиться к НАТО. При этом он добавил, что альянс будет обсуждать данный вопрос лишь после урегулирования конфликта.

Ранее Германия передала Украине свои танки Leopard. Некоторые из них уже были замечены на Артёмовском направлении.