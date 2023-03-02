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Премьер Латвии: военная помощь Германии стала ключом к выживанию Украины

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Силовые структуры

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш указал на "решающее значение" военной помощи ФРГ для украинской армии.

Премьер Латвии: военная помощь Германии стала ключом к выживанию Украины

После переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом он отметил, что единственный шанс Вооружённых сил Украины (ВСУ) на победу — это настойчивость. По его мнению, президент РФ Владимир Путин "так просто не сдастся" и приложит все усилия для успешного завершения спецоперации.

"Латвия считает, что поддержка Германии — ключ к выживанию Украины", — подчеркнул политик в интервью Tagesschau.

Кроме того, премьер-министр поддержал намерение украинского руководства присоединиться к НАТО. При этом он добавил, что альянс будет обсуждать данный вопрос лишь после урегулирования конфликта.

Ранее Германия передала Украине свои танки Leopard. Некоторые из них уже были замечены на Артёмовском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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