В Запорожье операторы украинского ПВО ракетным ударом уничтожили очередной жилой дом

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Запорожье в результате действий операторов противовоздушной обороны Украины ракетный удар уничтожил очередной жилой дом.

По предварительным данным, удар был нанесён зенитно-ракетным комплексом С-300. Сейчас известно о двух погибших. Ещё восемь человек извлечены из-под завалов, разбор рухнувших конструкций продолжается.

"Очередное преступление укронацистов. Бьют по своим гражданским, потому что "отгребают" по полной от наших на фронтах", — прокомментировал ситуацию в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко.

По его словам, киевская власть в очередной раз будет "воззывать" к мировому сообществу, плакаться и отвлекать внимание от поражения в Артёмовске, зная, что ответят за всё.