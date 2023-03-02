В Запорожье в результате действий операторов противовоздушной обороны Украины ракетный удар уничтожил очередной жилой дом.
По предварительным данным, удар был нанесён зенитно-ракетным комплексом С-300. Сейчас известно о двух погибших. Ещё восемь человек извлечены из-под завалов, разбор рухнувших конструкций продолжается.
"Очередное преступление укронацистов. Бьют по своим гражданским, потому что "отгребают" по полной от наших на фронтах", — прокомментировал ситуацию в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко.
По его словам, киевская власть в очередной раз будет "воззывать" к мировому сообществу, плакаться и отвлекать внимание от поражения в Артёмовске, зная, что ответят за всё.
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