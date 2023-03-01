Ракетный удар наносит по Украине российская армия в рамках военной спецоперации. В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.
Зафиксированы пуски ракет, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также военкоры пишут, что украинские Telegram-каналы сообщают о трёх ракетах над Полтавской областью. Раздаётся звуки сирены воздушной тревоги и в Одессе.
"Ожидается пуск ракет, а глава Офиса Зеленского Ермак предлагает не игнорировать тревогу", — комментирует журналист Руслан Осташко в аккаунте мессенджера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.