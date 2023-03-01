Ракетный удар наносится по Украине: в небе стратегическая авиация ВКС РФ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный удар наносит по Украине российская армия в рамках военной спецоперации. В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.

Зафиксированы пуски ракет, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также военкоры пишут, что украинские Telegram-каналы сообщают о трёх ракетах над Полтавской областью. Раздаётся звуки сирены воздушной тревоги и в Одессе.

"Ожидается пуск ракет, а глава Офиса Зеленского Ермак предлагает не игнорировать тревогу", — комментирует журналист Руслан Осташко в аккаунте мессенджера.