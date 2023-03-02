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РВ: опубликованы видеокадры ночной охоты снайпера спецназа "О" ВС РФ на боевиков ВСУ в лесах Кременной

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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.

Опубликованы кадры с ночной охотой снайпера спецназа "Отважных" ВС РФ на боевиков ВСУ в лесах Кременной. На видеозаписи российский военнослужащий точно поразил противника.

В арсенале русских бойцов имеются тепловизионные прицелы, жизненно необходимые на фронте.

Ранее сообщалось, что мобилизованные ВС РФ из тюменского батальона "Росомаха" пожаловались на действия командования. Бойцы записали видеообращение.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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