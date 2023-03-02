Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.
Опубликованы кадры с ночной охотой снайпера спецназа "Отважных" ВС РФ на боевиков ВСУ в лесах Кременной. На видеозаписи российский военнослужащий точно поразил противника.
В арсенале русских бойцов имеются тепловизионные прицелы, жизненно необходимые на фронте.
Ранее сообщалось, что мобилизованные ВС РФ из тюменского батальона "Росомаха" пожаловались на действия командования. Бойцы записали видеообращение.
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В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.