72.RU: мобилизованные ВС РФ из тюменского батальона "Россомаха" пожаловались на действия командования

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизованные из тюменского батальона "Россомаха" записали видеообращение. Они сообщили, что их солдат отправляют в армию ДНР, пишет 72.RU.

Мужчины пожаловались на то, что мотострелковый батальон превратили в танковый. Им меняют военно-учётные специальности без каких-либо документов. Военнослужащие призвали власти провести проверку батальона и оставить их роту в полном составе.

Командиры обещали, что солдаты будут заниматься охраной освобождённых территорий. Однако спустя некоторое время их отправили на поле боя. Это стало неожиданностью для всей группы.

Военнослужащим меняли специальности без какого-либо обучения. У многих не было даже нужных документов, чтобы соответствовать новой должности.

После поселения в ДНР солдат забирали на учения якобы на пару дней. Через сутки выяснялось, что военные уходили на выполнение боевых задач на постоянной основе.

"Через пару дней наших ребят, 15 человек, забрали на боевой выход. Это находится за так называемой красной лентой. На расстоянии двухсот метров находились враги. Сами понимаете, безопасности в этом случае — ноль", — рассказывает Евгений.

Мобилизованный признался, что готов выполнять боевые задачи только вместе со всем коллективом.