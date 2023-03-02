Власти Украины заставили сотрудников спецслужб организовать массовые облавы в подконтрольном Киеву Запорожье, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, главная цель облав — выявить, задержать и объявить агентами Кремля тех людей, которые поддерживают армию РФ. Как пояснил чиновник, в списке задержанных граждан есть даже высокопоставленные отставные офицеры Вооружённых сил Украины.
"Массовые облавы идут уже примерно четыре дня. Задерживают за лайки или посты в соцсетях, размещённые в период с 2014 по 2016 год", — отметил Рогов в эфире "Соловьёв. Live".
Представитель администрации убеждён: Киев всеми силами пытается напугать людей, однако они не хотят сидеть в страхе и закрывать глаза на жестокость.
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