Рогов: спецслужбы Украины устроили массовые облавы в подконтрольном Киеву Запорожье

Власти Украины заставили сотрудников спецслужб организовать массовые облавы в подконтрольном Киеву Запорожье, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, главная цель облав — выявить, задержать и объявить агентами Кремля тех людей, которые поддерживают армию РФ. Как пояснил чиновник, в списке задержанных граждан есть даже высокопоставленные отставные офицеры Вооружённых сил Украины.

"Массовые облавы идут уже примерно четыре дня. Задерживают за лайки или посты в соцсетях, размещённые в период с 2014 по 2016 год", — отметил Рогов в эфире "Соловьёв. Live".

Представитель администрации убеждён: Киев всеми силами пытается напугать людей, однако они не хотят сидеть в страхе и закрывать глаза на жестокость.