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Онуфриенко: Запад открестился от атак дронов на РФ, скинув ответственность на Киев

1:13
Силовые структуры

Лидеры западных стран отказываются признавать свою причастность к атакам беспилотников на российские регионы. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Онуфриенко: Запад открестился от атак дронов на РФ, скинув ответственность на Киев

По его словам, страны НАТО перекинули всю ответственность на киевский режим. Эксперт напомнил, что один из дронов упал под Коломной в Московской области, то есть в 500 километрах от ближайшей дислокации ВСУ, ещё 15 украинских БПЛА были сбиты на подлёте к Крыму.

При этом аналитик подчеркнул: ВС России действуют гораздо эффективнее, чем армия Украины.

"Они поразили этой ночью массу объектов на территории, контролируемой киевской хунтой", — сказал Онуфриенко в эфире Телеканала "360".

Эксперт добавил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ хорошо защищают страну от атак беспилотников.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о непричастности Киева к нападению дронов на Россию. Он утверждает, что ВСУ не наносят никаких ударов по территории РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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