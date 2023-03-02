Украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сашуны Брянской области

В Брянской области украинская диверсионно-разведывательная группа захватила в заложники жителей села Сашуны. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Бори Рожин.

По предварительной информации, инцидент произошел утром 2 марта. ДРГ численностью примерно в 40 человек ворвалась в посёлок и начала захват заложников. Предположительно захватить удалось мужчину, женщину и двух детей. Остальные жители либо успели убежать, либо спрятались в своих домах.

Как рассказали очевидцы, у диверсантов на рукавах были жёлтые повязки.

По предварительной информации, сейчас члены ДРГ ведут бой с российскими военнослужащими и силовиками, приехавшими на место ЧП.

Ранее сообщалось, что один человек убит и один ранен после атаки украинских диверсантов в Брянской области.