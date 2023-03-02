Со стороны Украины на территорию Брянской области в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его информации, утром 2 марта члены ДРГ обстреляли автомобиль с местными жителями недалеко от населенного пункта.
"В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — заявил губернатор Богомаз.
Как уточнил глава региона, сейчас Вооружённые силы и правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для поиска и поимки украинских диверсантов.
Ранее сообщалось, что российские бойцы провели уникальную атаку, сбросив гранату с дрона прямо в открытый люк танка ВСУ.
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