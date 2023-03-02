Один человек убит и один ранен после атаки украинских диверсантов в Брянской области — губернатор Богомаз

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Со стороны Украины на территорию Брянской области в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его информации, утром 2 марта члены ДРГ обстреляли автомобиль с местными жителями недалеко от населенного пункта.

"В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — заявил губернатор Богомаз.

Как уточнил глава региона, сейчас Вооружённые силы и правоохранительные органы предпринимают всё необходимое для поиска и поимки украинских диверсантов.

Ранее сообщалось, что российские бойцы провели уникальную атаку, сбросив гранату с дрона прямо в открытый люк танка ВСУ.