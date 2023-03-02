В Сушанах Брянской области взорвана электроподстанция и газовая станция

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сушанах Брянской области украинскими диверсантами взорвана электроподстанция и газовая станция. Информацию об этом подтвердил журналист Юрий Подоляка.

Подоляка пишет, что диверсии произошли ночью. После этого ДРГ была замечена российскими силовиками и начался бой.

На данный момент на территории села в Брянской области идёт бой. Диверсанты удерживают заложников. Есть погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области.