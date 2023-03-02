В украинском Минобороны сообщили, что один из десантников ВСУ смог в течение одного дня сразу пять российских танков и три БМП.
Однако зарубежным пользователям такое "достижение" показалось, мягко говоря, маловероятным. Как пишет "МК", иностранцам кажется, что это не настоящая новость, а легенда, придуманная Киевом.
"В течение одного дня? Почему не в течение одной минуты?", — задал резонный вопрос пользователь из Германии с ником "Indie_Berlin".
Другой комментатор из США посчитал, что подобная новость большая похода на постановку, созданную не слишком опытным режиссёром.
Ещё один пользователь отметил, что такие "высокие" достижения нужно направить в другую область — спортивную.
"Он должен быть в следующей олимпийской сборной по стрельбе!", — написал комментатор "Yorkyram111".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Варшава получила от Москвы урок за свою агрессивную позицию.