Российские десантники начали наступление на одном из участков боевых действий в Луганской Народной Республике, рассказал командир бронегруппы с позывным "Двенадцатый".
По его словам, в ходе продвижения, российские силы уничтожили группу ВСУшников из 10 человек.
"Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о её уничтожении, — сказал командир с позывным "Двенадцатый" РИА Новости. — От момента получения команды до открытия огня занимает не более трёх-четырёх минут. Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой".
По словам "Двенадцатого", российские силы продвигаются, занимают рубежи противника и окапываются для отражения атак украинских националистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
За прошедший год изменились как сами войска Украины, так и пленные, которые попадают к ВС РФ.