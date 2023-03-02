РИА Новости: российские десантники атакуют на одном из участков фронта в ЛНР

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские десантники начали наступление на одном из участков боевых действий в Луганской Народной Республике, рассказал командир бронегруппы с позывным "Двенадцатый".

По его словам, в ходе продвижения, российские силы уничтожили группу ВСУшников из 10 человек.

"Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о её уничтожении, — сказал командир с позывным "Двенадцатый" РИА Новости. — От момента получения команды до открытия огня занимает не более трёх-четырёх минут. Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой".

По словам "Двенадцатого", российские силы продвигаются, занимают рубежи противника и окапываются для отражения атак украинских националистов.